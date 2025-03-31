Физкультурный комплекс с бассейном в Лобне достроят к декабрю

В Лобне на улице Ленина продолжается строительство нового спорткомплекса с бассейном. Сейчас подрядчики заливают монолитные конструкции, а на объекте работают 56 человек и две единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Комплекс возводят по госпрограмме Московской области,. Согласно проекту, в здании появится бассейн, спортзалы, тренажерный зал, кафе и медкабинет. Рядом обустроят парковку и зону отдыха.

«Строители занимаются монолитными работами: завершают подготовку к созданию прочного и надежного основания для зала сухого бассейна, ведут работу по усилению стен и колонн, готовятся к бетонированию верхних этажей, создают дополнительную прочность и устойчивость конструкции, обеспечивают защиту от влаги и поддерживают оптимальный температурный режим в подвальных помещениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство планируют завершить в декабре 2025 года.