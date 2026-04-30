Физкультурный комплекс с бассейном построят в поселке Монино этом году

В поселке Монино в городском округе Щелково продолжается возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объект готов наполовину.

Строительство проводят на месте, которое хорошо знакомо нескольким поколениям жителей. В 1960-е годы там работал бассейн, пользовавшийся популярностью у учащихся Военно-воздушной академии.

Среди тех, кто тренировался на этой площадке, были и первые космонавты — Юрий Гагарин и Герман Титов. После расформирования академии в 2011 году объект закрыли, а со временем старое здание демонтировали.

Новый спортивный центр станет современным пространством для занятий физкультурой. Двухэтажное здание площадью свыше 2,4 тысячи квадратных метров включит бассейн на шесть дорожек, а также специализированный зал для «сухого плавания» и силовых тренировок.

Кроме того, там обустроят все необходимые вспомогательные помещения для спортсменов и тренеров.

Комплекс сможет принимать до 64 человек за одну смену: половина посетителей будет заниматься в воде, остальные — в тренировочных залах.

Ожидается, что открытие объекта состоится в третьем квартале текущего года.