Физкультурный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году

В Лобне началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Сейчас на стройплощадке создают временные дороги и штаб и завозят материалы. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Комплекс разместится между Ледовым дворцом и спорткомплексом «Лобня». В нем будут залы для тренировок, кафе, медпункт и офисы. Бассейн длиной 25 метров разделят на шесть дорожек, а для детей оборудуют маленькую чашу и сухой бассейн с шариками.

На прилегающей территории обустроят парковку и зоны отдыха. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

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