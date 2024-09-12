Физкультурный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поделилась в своем телеграм-канале планами на предстоящий День города. Она рассказала, что в праздник заложат капсулу в честь строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его возведут в 2025 году.

Работы по обустройству котлована начнутся в ближайший месяц.

«Мы подготовили ряд крупных мероприятий. Одно из самых долгожданных — закладка капсулы в честь начала строительства ФОКа с бассейном. Объект расположится между Ледовым дворцом и Дворцом спорта „Лобня“», — отметила в своем телеграм-канале Анна Кротова.

В новом комплексе расположится бассейн на шесть дорожек по 25 метров. Для детей обустроят отдельное место для плавания и сухую чашу с шариками. Также организуют спортивные и тренажерные залы, кафе и медицинский блок.

На прилегающей территории появятся благоустроенная парковка и зона отдыха. Объект построят в 2025 году.

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