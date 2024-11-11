Физкультурный комплекс с 8 бассейнами откроют в Реутове до конца года

Площадь объекта составляет более 13 тысяч квадратных метров. Здесь могут одновременно заниматься спортом 500 человек. Это будут гимнасты, волейболисты и баскетболисты.

«Основной объем работ здесь уже завершен, идет внутренняя отделка и отладка оборудования. В комплексе будет работать сразу восемь бассейнов, часть из которых расположена на улице. Новые технологии позволят использовать их круглый год, в любую погоду», — сказал Филипп Науменко.

Муниципалитету скоро передадут универсальный спортивный зал. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. В нем будут проводить соревнования по плаванию или игровым видам спорта.

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