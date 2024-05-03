Физкультурный комплекс построят в Лобне в 2025 году | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 17:37 Физкультурный комплекс построят в Лобне в 2025 году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне подвели итоги тендера на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Контракт на выполнение работ заключен фирмой «Триумф».

В состав нового спортивного комплекса войдут бассейн, душевые, комфортабельные раздевалки, залы для занятий спортом и фитнесом, кафе и медицинский блок. На территории рядом с комплексом предусмотрено создание парковки, зоны отдыха и обустроенной детской игровой площадки.

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Проект реализуют в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры, финансирование осуществляется из бюджета. Открытие комплекса планируется в 2025 году.

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