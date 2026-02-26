Физкультурный комплекс построили на улице Ленина в Лобне

В Лобне на улице Ленина возвели физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман». Его построили по государственной программе Московской области».

Средства на проведение работ выделили из регионального бюджета.

Сейчас в здании устанавливают мебель и спортивное оборудование. Бассейны уже заполнили, их готовят к началу использования.

Площадь трехэтажного сооружения превышает три тысячи квадратных метров. В центре оборудовали два бассейна, зал сухого плавания, тренажерное пространство, медицинский блок, кафе, раздевалки, душевые и служебные помещения.

Прилегающую территорию благоустроят — проведут озеленение и разместят парковочные места.

Основной бассейн оснастили шестью дорожками длиной 25 метров, что позволит проводить соревнования разного уровня, а отдельную чашу с дорожками по 10 метров отведут для детских занятий.

Комплекс будет доступен для бесплатных тренировок участникам клуба «Активное долголетие», проходящим реабилитацию бойцам специальной военной операции, детям с ограниченными возможностями здоровья и другим льготным категориям жителей по программе «добрый час».

Также в центре будут проводить занятия по оздоровительному плаванию, аквааэробике, водному поло, программы для беременных и грудничковое плавание.

Объект станет постоянной площадкой для местной «Академии спорта».