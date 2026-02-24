Физкультурный комплекс откроют в Лобне в марте

В Лобне подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Работы завершили на 98%.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на объект, который предваряет проверку строительной готовности.

Комплекс возвели рядом с уже существующим Ледовым дворцом и другим помещением для занятий физкультурой на улице Ленина. Работы, которые начались в ноябре 2024 года, финансируют из бюджета.

В двухэтажном здании оборудуют два бассейна длиной 25 и 10 метров. Также там откроют тренажерный зал. Каждый день на территории комплекса смогут заниматься по меньшей мере 80 человек.

Инспектор дал консультации, ответил на вопросы, а также предоставил рекомендации. Если застройщик их выполнит, то срок проверки сократят с 10 до 3 рабочих дней.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируют в марте.