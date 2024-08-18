Физкультурный комплекс федерального уровня «Арсенал» открыли в Можайске

В Можайске прошла церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. «Арсенал» станет домашней ареной для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположился на 1-й Железнодорожной улице. Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, глава округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и спортсмены из Можайска приняли участие в церемонии открытия.

«В 2016 году к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратился заслуженный тренер России Валерий Нагулин, который руководит школой самбо и дзюдо. Много лет назад он сделал из обычной котельной в военном городке отличную спортивную школу. Сейчас в ней учатся более 500 детей. Естественно, губернатор такие успехи оценил и пообещал, что появится современный дворец. Сегодня, что символично, в день рождения Валерия Нагулина, этот спортивный комплекс открылся. Считаю, что это один из лучших дворцов в Московской области», — рассказал Дмитрий Абаренов.

Развитие спорта в регионе и муниципалитете — одна из приоритетных задач. Воспитанники школы олимпийского резерва смогут достичь еще больших успехов благодаря современному оснащению комплекса.

«За годы работы заслуженный тренер России Валерий Александрович Нагулин вырастил целую плеяду чемпионов — от победителей региональных турниров до мировых и европейских чемпионатов. Благодаря его педагогическому таланту, спортивному профессионализму имя нашей школы самбо и дзюдо известно далеко за пределами Можайского округа и Московской области», — отметил глава округа Денис Мордвинцев.

ФОК станет домашней ареной для самбистов и дзюдоистов. В физкультурном комплексе «Арсенал» есть два универсальных спортивных зала, зал для борьбы и помещение для индивидуальной подготовки. Здесь можно проводить соревнования федерального уровня.

Директору спортивной школы олимпийского резерва Валерию Нагулину вручили почетное звание и знак заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области.

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