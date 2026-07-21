Физкультурный комплекс для игровых видов спорта построили в Черноголовке

В Черноголовке построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Он предназначен для игровых видов спорта.

Этот объект включат в спортивный кластер города, где уже действуют универсальный комплекс, спортшкола, а также «Новая Черноголовская школа».

В новом здании площадью свыше шести тысяч квадратных метров смогут тренироваться взрослые и дети старше 10 лет — в общей сложности 130 человек одновременно.

Для посетителей предусмотрели игровой и тренажерный залы, теннисные корты, зоны для групповых занятий, раздевалки, а также буфет.

В строительство вложили 400 миллионов рублей. Создание комплекса позволит открыть 50 новых вакансий.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Центра содействия строительству при Правительстве Московской области, сотрудники которого помогли инвестору получить согласования и документы.

Позже инспекторы Главгосстройнадзора региона провели итоговую проверку комплекса и выдали заключение о его соответствии проекту. Здание введут в эксплуатацию уже в ближайшее время.