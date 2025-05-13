Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном открыли в Раменском

Округ пополнился новым физкультурно-оздоровительным комплексом с бассейном, который расположен на улице Махова. Открытие ознаменовалось проведением первых соревнований — турнира по плаванию «Вперед к победе», организованного для воспитанников местной спортивной школы «Сатурн».

Турнир был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил торжественное открытие комплекса и поприветствовал юных участников турнира, пожелав им успехов и новых спортивных достижений. Он отметил, что открытие этого комплекса станет мощным стимулом для развития массового спорта в регионе и позволит готовить квалифицированных спортсменов, способных достойно представлять округ на соревнованиях различного уровня.

Перед началом соревнований для спортсменов была организована ознакомительная экскурсия по физкультурно-оздоровительному комплексу. Они смогли оценить не только бассейн с современными системами очистки воды, но и тренажерные залы, а также другие площадки, предназначенные для различных видов спорта.