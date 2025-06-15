Физкультурная программа «Прикоснись к спорту» пройдет в Химках 22 июня

В парке «Дубки» в Химках пройдут семейные спортивные игры, которые проведут профессиональные спортсмены из школы «Виктория». В этот день жители смогут принять участие в различных активных играх с мячом — волейболе, «Хали-хало», «Вышибалах», «Горячей картошке», «Квадрате» и «Штандере».

Все игры адаптированы под разные возрастные группы и уровни физической подготовки, что позволит каждому найти занятие по душе.

В мероприятии примут участие инструкторы и тренеры спортивной школы, которые обучат правилам игр, обеспечат безопасность и поддержат соревновательный настрой. Игры направлены на развитие координации, командного взаимодействия и ловкости.

«Данная спортивная инициатива очень важна для нашего города. Это замечательная возможность для жителей всех возрастов укрепить здоровье, научиться работать в команде и просто провести время на свежем воздухе с пользой и радостью», — отметил депутат Химок Александр Васильев.

Спортивное событие состоится 22 июня в парке «Дубки», начало в 13:00. Вход свободный.