Физиотерапевтическое отделение открыли после ремонта в Дрезне

Отделение физиотерапии в филиале № 7 Орехово-Зуевской больницы открылось после ремонта в Дрезне. Помещение полностью обновили, создав для пациентов более комфортные условия.

Как отметила исполняющая обязанности заведующего филиалом, терапевт Любовь Демкина, в ходе ремонта сделали особый упор на безопасность.

«Мы рады вновь открыть двери нашего обновленного отделения для пациентов. Проведенный ремонт — это не просто косметические улучшения. Прежде всего, в ходе работ был сделан упор на обеспечение безопасности функционирования физиотерапевтического отделения. Теперь наши пациенты будут проходить необходимые физиотерапевтические процедуры в современных, светлых и комфортных условиях», — сказала она.

В помещениях заменили все коммуникации, в том числе системы водоснабжения, отопления и канализации.

Отделение играет большую роль в системе восстановительного лечения региона. Ежегодно там проходят лечение около 10 тысяч взрослых и детей.