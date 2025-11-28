Физико-математическую лабораторию в школе Ликино-Дулева открыли в Орехово-Зуеве

Сразу два объекта открыли в одном из образовательных учреждений Орехово-Зуева. Это современная лаборатория и тематическая рекреация.

Локации появились при поддержке Ликинского автобусного завода. Их создали в рамках программы развития территорий «Новый социальный вектор».

В рекреации «Мой завод — моя гордость» можно увидеть фотографии сотрудников ЛиАЗа, чьи дети обучаются в школе. А лаборатория оснащена оборудованием для практического изучения физика, математики, мехатроники, разработки инженерных проектов.

В торжественном открытии поучаствовали генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков, депутат Московской областной думы, член местного политсовета партии «Единая Россия» Максим Коркин, а также заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Данила Просвиров.

Отметим, что в рамках проекта в учреждении также обновили окна, провели ремонт санузлов, коридоров, заменили школьную мебель и установили новый мебельный модуль для раздевалки.