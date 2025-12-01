Фитнес-фестиваль прошел во Фрязине
В округе прошел XII ежегодный фитнес-фестиваль. Мероприятие собрало более 600 школьников.
География фестиваля объединила свыше 50 команд, прибывших из 24 различных муниципалитетов Московской области.
«На главной сцене фестиваля развернулось захватывающее зрелище, где юные атлеты, от первоклассников до выпускников 11-х классов, демонстрировали свое мастерство в самых разнообразных и динамичных направлениях. Зрители наслаждались выступлениями, начиная от акробатического чирлидинга, и заканчивая ритмической гимнастикой», — сообщили организаторы.
Кроме того, были представлены классическая и танцевальная аэробика. Местные команды показали высокие результаты, завоевав несколько призовых мест. Коллектив из школы № 5 победил в номинации «Звездочки фестиваля» по ритмической гимнастике. Команда из Фрязинской гимназии стала лучшей в номинации «Танцуй, Россия!». Группа из лицея Фрязина завоевала первое место в номинации «Оригинальная хореография».