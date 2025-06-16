Финишную отделку начали во Дворце культуры «Исток» в Серпухове

Дворец культуры «Исток» переживает период масштабного преображения в рамках капитального ремонта. На сегодняшний день залито 80 процентов новых полов и завершены кровельные работы.

Кроме того, шпаклевка стен, являющаяся важным этапом подготовки к финишной отделке, выполнена наполовину.

«В работах задействовано 47 специалистов различных профилей — электрики, сантехники, каменщики. Ремонт охватывает все помещения дворца, от подвальных этажей до крыши», — сообщил представитель подрядной организации.

Особое внимание в ходе капитального ремонта уделяется модернизации инженерных коммуникаций. Новая система отопления, которая будет установлена в здании, станет более эффективной и экономичной. Фасад здания также будет обновлен.

Проект предусматривает создание новых входов, включая безбарьерные решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация проекта осуществляется в рамках областной программы «Культура Подмосковья», направленной на поддержку и развитие культурных учреждений региона.