Финисаж выставки художника Александра Волкова пройдет в Звенигороде в ноябре

Торжественное закрытие временной экспозиции «Среда обитания. Живопись, скульптура и графика Волкова» обещает быть насыщенным. Приобрести билеты можно на сайте Звенигородского музея-заповедника «Манеж».

В программе мероприятия запланирована медиация на экспозиции, которую проведет доктор искусствоведения Тигран Мкртычев. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, профессор поделится анализом ключевых работ Александра Волкова, раскроет их связи и контексты, чтобы посетители смогли глубже понять произведения художника и их значимость в современном искусстве.

У гостей финисажа также будет уникальная возможность пообщаться с самим Александром Волковым, задать ему вопросы и услышать истории из его мастерской.

После медиации участников встречи ожидает концерт, в котором прозвучит дуэт скрипки и рояля в холле манежа. Лауреаты международных конкурсов Надежда Котнова и Александр Барклянский исполнят произведения именитых композиторов.

Мероприятие ожидается в ноябре в Звенигородском музее-заповеднике «Манеж» по адресу улица Московская, дом № 31/2.