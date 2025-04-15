Финдиректор ГК «Самолет» Голубничая рассказала о возможностях и рисках рассрочки

В условиях высоких ставок и изменчивого спроса девелоперы вынуждены постоянно искать баланс между операционными показателями и финансовой стабильностью. Финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая в интервью специалисту по фондовому рынку и инвестициям Игорю Шимко подробно рассказала, как компания выстраивает систему управления рассрочками, чтобы минимизировать риски и сохранить рентабельность проектов.

Как отметила эксперт, классическая проблема девелопмента — противоречие между желанием продать большую площадь и необходимостью обеспечивать устойчивый денежный поток.

«Я, как CFO, сделала две вещи. Первое — я коммерческому блоку, помимо объемов продаж и выручки, поставила в KPI поступление на счета эскроу, в том числе и на наши расчетные счета от продажи готового жилья», — объяснила Голубничая.

Вторым важным шагом стало сохранение в KPI показателя по количеству проданных метров.

Кроме того, компания создала новый подход к программам рассрочки.

«Мы их изменили, во-первых, на ежемесячные платежи. Мы изменили все рассрочки на наценку которая точно так же зависит от каждого проекта, от покрытия на этом проекте, от плановой рентабельности», — уточнила Голубничая.

Сейчас в портфеле ГК «Самолет» доля рассрочки варьируется: в проектах бизнес-класса она остается высокой, а в среднем по компании не превышает 25-27%.

«Сейчас я прошу ее снижать и двигать до уровня 20%. <… > Это плюс-минус комфортный уровень, который позволяет, с одной стороны, и проект сдвинуть, и не создать потом проблем», — отметила финансист.

Важным элементом системы стала проверка платежеспособности покупателей через банк. Если компания видит, что клиент потенциально сможет взять ипотеку после снижения ставок, ему помогают «пережить» период с рассрочкой, а затем переводят на ипотечную программу. Компания, однако, не избегает и расторжений.

«Рассрочка расторгается на дате ввода, и ты, по сути, получаешь актив, который сильно дороже в цене, чем был на том этапе», — резюмировала Голубничая.