Финансовый университет заключил соглашение с Богородским округом

В системе образования Богородского округа произошло знаковое событие. 3 декабря Финансовый университет при Правительстве России заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с тремя образовательными центрами муниципалитета

Речь идет о центрах образования № 2, № 10 и «Богородский». Подписание договоренностей состоялось в рамках международного Форума «Технологии нового времени». Делегация от системы образования Богородского округа приняла участие в этом масштабном событии года. Как отметили в управлении образования, это соглашение — важный шаг в построении непрерывной образовательной траектории для школьников и в подготовке высококвалифицированных кадров, востребованных в современной экономике.

Форум стал местом живого диалога, где создаются конкретные проекты для совершенствования отечественной индустрии. Делегация Богородского округа смогла увидеть результаты реализации федеральных и региональных программ, обсудить технологические приоритеты, которые задают вектор развитию не только промышленности, но и системы подготовки кадров.

В мероприятии приняли участие более 5 тысяч делегатов, около 1000 компаний, 70 спикеров. «Форум доказал: будущее создается сегодня, через диалог, технологии и крепкое партнерство. Мы рады, что Богородский округ активно включен в этот процесс!» — подчеркнула начальник Управления образования Богородского округа Евгения Устякина.