Финансовое оздоровление убыточных предприятий обсудили в Чехове

На совещании в Чехове обсудили, чем можно помочь убыточным предприятиям. Другими темами заседания стали вопросы налоговой тематики.

В администрации Чехова прошло заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета муниципалитета. Участники обсудили вопросы погашения задолженности по налогам и арендной плате за земельные участки.

Другой темой встречи стало отклонение средней зарплаты организаций от установленных соглашением значений. Также присутствующие рассмотрели меры по финансовому оздоровлению убыточных предприятий.

«Одной из основных задач комиссии является оказание поддержки предприятиям, что помогает создать новые рабочие места и улучшить экономическую ситуацию в округе», — прокомментировал заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

Кроме того, участникам напомнили о начислении налогов физлиц за прошлый год. Их нужно уплатить до 1 декабря 2024 года.

Отметим, что информация о начислениях есть в личном кабинете налогоплательщика.

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