Финансирование школы подготовки собак-проводников из Балашихи обсудили в Госдуме

Круглый стол, посвященный проблемам владельцев собак-проводников, прошел в Государственной думе РФ. Ключевую роль в обсуждении сыграла Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых из Балашихи.

Представители школы и их выпускники приняли участие в мероприятии вместе с депутатами, представителями министерств и общественными организациями.

Основной темой круглого стола стало увеличение компенсаций на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Участники ознакомились с буклетом о жизни собаки хозяина с нарушениями зрения, созданном Молодежным парламентом совместно с Балашихинской школой собак-проводников. Владельцы собак поделились опытом и рассказали о важности упрощения получения поддержки.

Школа, основанная в 1960 году, ежегодно готовит и передает более 60 собак-проводников будущим владельцам. В настоящее время в школе находятся порядка 130 собак, включая лабрадоров-ретриверов, золотистых ретриверов, немецких овчарок и восточноевропейских овчарок.

В результате обсуждений на круглом столе были выработаны рекомендации по увеличению финансирования организаций, занимающихся подготовкой собак-проводников, а также по улучшению условий их содержания и обучения. Эти инициативы направлены на повышение качества жизни людей с нарушениями зрения и обеспечение их необходимыми средствами реабилитации.