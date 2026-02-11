Финалы соревнований Единой школьной лиги пройдут в Орехово-Зуеве

По инициативе губернатора с 2024 года в Московской области проходят соревнования Единой школьной лиги — уникальный для России проект, представляющий собой новый формат спортивных активностей для учащихся. В программе — футзал, волейбол, баскетбол и шахматы.

Организация мероприятий максимально приближена к профессиональному спорту: проводятся жеребьевки, торжественные открытия и закрытия сезонов, регулярный чемпионат.

В январе 2025 года были сформированы первые 10 команд Орехово-Зуевского округа. Школьники быстро включились в борьбу и сразу показали результат: по итогам дебютного сезона округ занял 10-е место в общем зачете по Московской области. Благодаря поддержке депутатов Московской областной Думы от партии «Единая Россия» для всех команд была приобретена игровая форма с уникальным дизайном и символикой.

«В сентябре 2025 года стартовал новый сезон. В Школьной лиге уже 21 команда, это более тысячи учеников. Сейчас в самом разгаре игры плей-офф. Финалы пройдут в апреле этого года», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Проект продолжает развиваться: планируется включить в программу новые виды спорта, первым из которых станет настольный теннис. За ходом соревнований, результатами и новостями можно следить на официальных ресурсах Единой школьной лиги Орехово-Зуевского округа:

Сайт:orehovo-zuevo.schoolliga.ru

Telegram: @eshloz

ВКонтакте:vk.com/eshloz



