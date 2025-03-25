Финалы муниципального этапа школьной лиги прошли в Одинцове

Финальные игры муниципального этапа школьной лиги прошли в Одинцовском округе 24 марта. За выход на региональный уровень команды из разных школ соревновались в волейболе, шахматах, баскетболе 3×3 и футзале.

Итоги игрового дня оценил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Алексей Олянич. Он отметил отличную подготовку молодых спортсменов.

«Все команды играли на пределе возможностей, полностью выкладываясь на площадке. Поздравляем с отличным результатом представителей Одинцовской лингвистической гимназии. Они заслуженно победили в общем зачете», — сообщил Алексей Олянич.

Представители Одинцовской лингвистической гимназии были сильнейшими в волейболе. Также они одержали победы еще в двух дисциплинах — шахматах и футзале. Финал в юношеском волейболе выиграла команда Одинцовской гимназии № 4.

Решающие соревнования пройдут с 7 по 13 апреля в девяти городских округах Подмосковья.