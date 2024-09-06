Финальный велозаезд сезона Gran Fondo пройдет в Рузе в 22 сентября

Пятый старт велогонок сезона Gran Fondo пройдет 22 сентября в Рузском и Можайском городских округах. Участники смогут выбрать себе дистанцию по силам — 30, 50 или 96 километров.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.

Стартуют и финишируют любители велоспорта на площади перед зданием администрации Рузского городского округа, а стартовый городок организуют в городском Дворце водных видов спорта

В ведомстве напомнили, что Gran Fondo — серия шоссейных велосипедных заездов проводится с 2016 года. За это время в мероприятии приняли участие более 150 000 человек.

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