Финальный матч любительской хоккейной лиги прошел в Серпухове
На ледовой арене в поселке Пограничный под Серпуховом 21 июня прошел финал плей-офф Любительской молодежной хоккейной лиги. Встретились команды Губернского колледжа и Воскресенского колледжа.
Спортсменов поприветствовали председатель Совета депутатов Михаил Шульга, заместитель главы муниципалитета Мария Барышева, народный учитель России, директор Губернского колледжа Александр Лысиков, директор Воскресенского колледжа Алла Лунина и руководитель лиги Николай Авилонов.
На лед вышли сильнейшие молодые хоккеисты, показавшие болельщикам красивые комбинации и полную самоотдачу. Команда Губернского колледжа под руководством Владимира Костина и тренера Дмитрия Гордеева одержала уверенную победу со счетом 12:4.
«Губернский колледж» — команда-чемпион Любительской молодежной хоккейной лиги сезона 2025/26. Получить это звание студентам было непросто: каждый период был сложнее другого, с каждой забитой шайбой соперник становился напористее.