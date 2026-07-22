Финальный матч Кубка памяти Георгия Шухова пройдет в Раменском

Финальный матч Кубка по футболу памяти Георгия Шухова пройдет 26 июля на запасном поле стадиона «Сатурн» в Раменском. Начало в 17:00, поддержать команды сможет каждый желающий.

В финале встретятся сильнейшие команды сезона — «Салют Гжель» и «Фортуна». Соревнования проводятся в знак уважения к выдающемуся спортсмену, игравшему за футбольный клуб «Сатурн» с 1970 по 1977 год и бывшему его капитаном.

Георгий Шухов внес значительный вклад в успехи Раменской команды, стал примером для будущих поколений футболистов. Он также выступал за спортивные клубы «Зенит» и «Сталь», был одним из лучших бомбардиров в Верхнем Поволжье. Трагическая гибель спортсмена 22 июля 1992 года побудила друзей и близких организовать соревнования в его честь с 2003 года. Его история стала вдохновением для спортсменов всех возрастов и мотивацией к развитию любительского футбола в Раменском округе.