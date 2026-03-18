Финальный матч хоккейного сезона прошел в Солнечногорске

Состязание среди мужских любительских команд состоялось 14 марта на центральном катке городского парка культуры и отдыха. На льду встретились команды «Солнечногорск-1» и «Солнечногорск-2».

Матч прошел в упорной борьбе, и на финальной минуте игроки команды «Солнечногорск-2» забили победный гол, установив итоговый счет 10:9 в свою пользу.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что болельщики увидели красивую, честную игру, полную самоотдачи и эмоций. По ее словам, такие соревнования популяризируют здоровый образ жизни, объединяют жителей и создают атмосферу дружеского соперничества. Она поблагодарила команды за участие и поздравила победителей, выразив уверенность, что следующий сезон подарит не меньше ярких моментов.

В течение зимнего сезона в округе прошло восемь любительских хоккейных турниров, а также необычные соревнования — «хоккей на валенках».