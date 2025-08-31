Финальный концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке
На пирсе Южного Озера в Черноголовке состоялся финальный концерт летнего проекта «Музыка на воздухе», организованного автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития». Жители и гости наукограда услышали джазовые композиции, саундтреки из кинофильмов и кавер версии мировых хитов.
Открыл мероприятие инструментальный дуэт Александра Гуреева и Романа Дмитриева. Собравшиеся увидели не просто совместное выступление артистов, а настоящий джем-батл.
Участником концерта также стал музыкант, композитор, исполнитель, продюсер Дмитрий Ланской. Он представил зрителям программу «Не запрещай себе мечтать!». Дмитрий исполнил популярные саундтреки из российских кинофильмов и сериалов, а также неожиданные кавер версии мировых хитов. Музыкант поблагодарил организаторов концерта за приглашение.
«Мне очень нравится такой формат. Спасибо большое за мероприятие. Всегда рад приехать в Черноголовку. Прекрасная публика и замечательный финал лета», — отметил Дмитрий Ланской.
Жители отдыхали на пирсе у Южного Озера, танцевали и подпевали артистам.
«Благодаря таким мероприятиям культурная среда в нашем городе расширяется, растет и становится богаче», — подчеркнула руководитель «Центра развития культуры» Наталья Махоткина.
Концерты в Черноголовке продолжатся и осенью. Жителей и гостей округа ждет фестиваль Cultural Intelligence и проект «МузПроСвет».