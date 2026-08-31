Финальный концерт проекта «Музыка на воздухе» прошел в Черноголовке

Закрытие летнего музыкального сезона состоялось в Черноголовке на берегу Южного озера. Последний концерт проекта «Музыка на воздухе» собрал несколько сотен местных жителей.

В этих концертах удивительным образом соединяется музыка и природа, теплые вечера и встречи с друзьями. Открыла музыкальный вечер команда молодых музыкантов и ученых. Гусли, Ханг, гитара и голос соединились в необычной акустической программе. Финальным аккордом вечера стал концерт бразильской музыки. Зрители погрузились в жаркую атмосферу чарующих южно-американских мелодий.

«Проект растет. Этот сезон показал, что он набирает популярность и обороты. Это очень приятно, потому что к нам приезжают из разных городов Подмосковья», — отметила руководитель «Центра развития культуры» Наталья Махоткина.

Летний сезон окончен, но концерты в Черноголовке продолжатся и осенью. Гостей ждет фестиваль Cultural Intelligence и проект «МузПроСвет».