Финальный хоккейный матч на кубок памяти Олега Шиховцева прошел в Балашихе

Финал Кубка памяти Олега Шиховцева по хоккею состоялся 8 октября в ледовом дворце «Арена Балашиха», где команда ХК «Технопул-Р» одержала победу над ХК «Ратник» со счетом 10:6. Этот матч стал завершающей игрой турнира, который открыл новый сезон Балашихинской хоккейной лиги.

Ведя упорную борьбу, команды продемонстрировали захватывающий хоккей, полный эмоций и напряженных моментов. Несмотря на хорошее начало со стороны «Ратника», серия удалений изменила ход игры и «Технопул» воспользовался этим, переломив ситуацию во втором периоде.

Турнир памяти Олега Шиховцева стартовал 12 сентября и собрал команды «Технопул-Р», «Ратник», «АО НИИИ» и «Феникс». Олег Шиховцев, погибший в теракте 22 марта 2024 года, был известным хоккеистом, который в разные периоды своей карьеры играл за несколько этих команд. Его трагическая гибель вызвала общественный резонанс и привела к организации турнира в его честь.

Победители турнира, хоккеисты «Технопул-Р», набрали наибольшее количество очков по итогам трех матчей. Это достижение становится символом не только спортивного успеха, но и памяти о выдающемся хоккеисте и человеке.

Финал Кубка памяти стал ярким завершением турнира, который, безусловно, оставит след в сердцах болельщиков и участников. В будущем планируется продолжение подобных мероприятий, направленных на увековечение памяти Олега Шиховцева и развитие хоккея в регионе.

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