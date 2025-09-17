Финальный этап всероссийского мотофестиваля прошел в Зарайске
Мотогонки под названием «В… щепки» собрали более 200 любителей и профессионалов из 20 регионов России. Трасса стала одной из самых сложных в России и настоящим испытанием не только для гонщиков, но и для их железных коней.
Участников ожидали сложные подъемы и спуски, огромные покрышки, естественные препятствия в виде бревен, ручьев и «баобабов». «Новичкам» предстояло проехать 16 километров. Для опытных райдеров протяженность трассы составила 47 километров плюс спецучасток.
Судьи определили по пять победителей в каждом из шести классов. Лучшим гонщикам вручили кубки, медали и ценные призы от спонсоров.
Глава Зарайска Виктор Петрущенко отметил, что фестиваль стал настоящим праздником для всех любителей мотоспорта. «Мы гордимся тем, что Зарайск становится площадкой для таких масштабных событий. Это вдохновляет молодежь заниматься спортом и достигать новых высот», — подчеркнул руководитель муниципалитета.