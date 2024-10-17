Финальный этап уборки урожая стартовал в Коломне и Озерах

Первые итоги уборочной кампании подвели в Коломне и Озерах. Здесь собрали более 73 тысяч тонн картофеля, заготовили более пяти тысяч тонн сена.

Аграрии уже собрали озимую и яровую пшеницу. Далее им предстоят работы по сбору масличных культур, картофелю и овощам.В Коломне уже собрали свыше 73 тысяч тонн картофеля, 16,5 тысяч тонн капусты и более семи тысяч тонн свеклы.

«В этом году наши предприятия собрали 28 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, 37 тысяч тонн овощей. Лидер по урожайности по сравнению с прошлым годом — масличные культуры, они прибавили по 10 центнеров на гектар, и морковь. Передовики по урожайности зерновых и зернобобовых — „Предприятие „Емельяновка“, „Северка“, „Агрофирма „Сосновка“», — рассказала начальник управления экономического развития администрации городского округа Коломна Надежда Пындова.

Сейчас также заготавливают корма. Специалисты уже убрали сено и заложили сенаж. На полях уже стартовали осенние работы по подготовке почвы к новому посевному сезону.

От качества проведения этих работ зависит, каким будет урожай в следующем году. Также в Коломне засеяли 4300 гектаров озимых культур. Это 86% плана.

Отметим, что уборочная кампания завершится до конца октября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».