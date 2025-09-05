Финальный этап строительства складского комплекса «Тайм» начался в Балашихе

В городском округе Балашиха завершается возведение нового производственно-складского комплекса компании «Тайм». Проект реализуется в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль», направленной на поддержку развития промышленности и создание новых рабочих мест.

На строительной площадке завершили монтаж внутренних инженерных систем и слаботочных сетей, а отделочные работы выполнили уже на 90%. В производственных цехах идет пусконаладка технологического оборудования, что свидетельствует о скором запуске предприятия в полном объеме.

Параллельно с этим специалисты занимаются устройством наливных полов на втором этаже мезонина, устанавливают подвесные потолки и двери на лестничных клетках административно-бытового комплекса, а также укладывают тротуарную плитку на крыльцах энергоцентра. В зоне контрольно-пропускного пункта ведется монтаж ворот. Всего на объекте трудятся около 70 рабочих и инженерно-технических специалистов, обеспечивая высокие темпы и качество строительства.

Новый комплекс будет специализироваться на производстве сантехнических инсталляций. Летом 2022 года компания «Тайм» перевела производство из Москвы в Балашиху, воспользовавшись возможностями программы «Земля за 1 рубль» и получив земельный участок площадью 3,5 гектара для реализации масштабного проекта импортозамещения.

После ввода комплекса в эксплуатацию планируется создание более 200 новых рабочих мест, что станет значительным вкладом в развитие экономики городского округа и повышение уровня занятости местного населения.

Реализация данного проекта позволит не только укрепить промышленный потенциал Балашихи, но и обеспечить строительный рынок современными отечественными инженерными решениями, которые востребованы в условиях активного развития строительной отрасли и импортозамещения.

Компания «Тайм» и администрация округа продолжают сотрудничество в рамках программы поддержки инвесторов, что способствует развитию промышленности и улучшению городской инфраструктуры, создавая новые возможности для жителей Балашихи и региона в целом.