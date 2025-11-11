Финальный этап строительства двух новых котельных начался в Солнечногорске

Строительные работы на двух новых блочно-модульных котельных в городском округе Солнечногорск в поселке Поварово и деревне Хметьево приближаются к завершению. Планируется, что объекты будут подключены к инженерным сетям, электричеству и газу до конца 2025 года. Возведение этих котельных, а также котельной на улице Рабочей, осуществляется в рамках концессионного соглашения с компанией «Газпром теплоэнерго МО».

Как отметил глава городского округа Константин Михальков, подрядчик АО «ГК ЕКС» завершил строительство зданий и установил отечественное оборудование, включая котлы, насосы и станции химводоподготовки. В настоящее время ведутся работы по подключению котельных к системам центрального отопления, водоотведения, электро- и газоснабжения.

«Наша общая задача — провести все пуско-наладочные работы и до конца года завершить ПНР по всем новым котельным. Я прекрасно понимаю, как важно для каждого из вас иметь в доме стабильное тепло, и мы приложим все усилия, чтобы этот отопительный сезон прошел в штатном режиме», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Константин Михальков также сообщил, что все подключения осуществляются параллельно. Например, на котельной в Хметьево уже проложено 80% канализационных сетей, а подготовка к подключению к электросетям практически завершена.

Он добавил, что после запуска новых котельных, старые объекты будут функционировать в качестве резервных тепловых источников.