Финальный этап рекультивации бывшего мусорного полигона начался в Шатуре

Итоговый слой укладывают рабочие на бывшем мусорном полигоне в Шатуре. Рекультивация участка позволит очистить почту от вредных веществ.

Защитное покрытие сейчас формируют на бывшем полигоне в Шатуре. Ход работ проинспектировали глава округа Николай Прилуцкий, замглавы Василий Косолапов и экологи.

Рабочие укладывают итоговый слой. После здесь появится плодородный грунт и растения. Рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна».

«Завершаются полностью работы по административно-хозяйственной части — размещение накопительных емкостей для утилизации ливневых стоков, фильтрата, полностью завершен монтаж установки дегазации, а также обустраивается ограждение проезда дороги по армогрунтовым стенам и электроснабжение системы „Безопасный регион“, — сказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

Кроме того, уже ликвидировали свалку за городским кладбищем в Шатуре. Оттуда вывезли 34 тысячи кубов разного вида отходов. Оздоровление почвы от вредных веществ продлится четыре года.

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