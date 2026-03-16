Финальный этап первенства Подмосковья по гандболу прошел в Протвине

Соревнования среди юношей до 14 лет состоялись 14–15 марта на Большой спортивной арене дворца спорта «Импульс». Участие в них приняли семь сильнейших команд региона.

За победу боролись гандболисты из Чехова, Долгопрудного, Истры, Егорьевска и Протвино. Спортсмены показали высокий уровень мастерства, отличную физическую подготовку и настоящий боевой дух. Зрители активно поддерживали команды, создавая атмосферу настоящего праздника.

По итогам игр первое место заняла команда спортивной школы «Протвино». Серебро досталось спортсменам из Егорьевска, а бронза — команде из Долгопрудного.

На церемонии награждения директор спортивной школы округа Дмитрий Рыкунов и представитель областной Федерации гандбола Виталий Швычко вручили победителям заслуженные награды и пожелали новых побед. Турнир подтвердил высокий уровень развития гандбола в регионе.