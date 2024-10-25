Финальный этап обустройства Вечного огня начался в селе Пышлицы

В Пышлицах завершаются работы по устройству Вечного огня. Ранее здесь был только мемориал в память о погибших земляках.

Инициатива создания Вечного огня в селе принадлежит жителям. Рабочие уже выложили пространство вокруг мемориала новой тротуарной плиткой.

Совсем скоро здесь установят скамейки и фонари. Также вокруг стелы и на постамент пламени выложат гранитную плитку. На самой стеле обновят мемориальную доску.

«Особенно трогает, что памятник погибшим воинам Великой Отечественной в Пышлицах расположен у школы. Без всяких слов каждый день он напоминает о самом важном детям и подросткам», — прокомментировал глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Отметим, что после завершения работ организуют торжественное зажжение Вечного огня.

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