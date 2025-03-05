Финальный этап областного конкурса «Неопалимая Купина» прошел в Реутове

В городском округе Реутов завершился финальный этап областного конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности под названием «Неопалимая Купина». В этом масштабном мероприятии приняли участие более 650 школьников из разных городов Подмосковья.

Ребята представили свои работы в таких направлениях, как изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и технические проекты.

Ежегодный конкурс направлен на привлечение внимания детей к вопросам пожарной безопасности и воспитание ответственного отношения к этой теме. В своих работах участники раскрывали важные аспекты: правила безопасного поведения, причины пожаров, работу пожарных и спасателей, а также меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Среди представленных проектов можно было увидеть рисунки, плакаты, макеты, настольные игры, игрушки и другие оригинальные идеи.

Одной из ярких участниц стала восьмилетняя Наталья Берлин из Реутова. На муниципальном этапе она создала рисунок, изображающий пожарного как настоящего героя, который каждый день рискует своей жизнью ради спасения других. Наташа рассказала, что восхищается этой профессией и особенно любит красные пожарные машины.

По словам Михаила Алхимова, начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области, жюри было непросто определить победителей из-за высокого уровня работ. В каждой номинации и возрастной категории выбрали несколько лучших участников. Более 100 школьников региона, включая ребят из Реутова, прошли в следующий этап – федеральный.

Теперь победители областного этапа будут защищать свои проекты на всероссийском уровне. Финал конкурса состоится в апреле 2025 года, где определят самые выдающиеся творческие работы.