Финальный этап молодежного чемпионата России по волейболу начался в Серпухове

За место в финале Кубка России по волейболу сразились команды «Факел Ямал» и «Оренбуржье-УОР». Матч прошел во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове 24 марта.

В этом сезоне команде «Факел Ямал» не хватило одной победы, чтобы войти в шестерку сильнейших команд и бороться за медали. Обыграв Оренбург со счетом 3:0, волейболисты обеспечил себе путевку в финал Кубка России.

«Факел Ямал» является надежным партнером Серпухова. С 2024 года на базе спортивной школы «Зубренок» работает совместная площадка с «Факелом», на которой тренеры клуба с большой историей побед готовят к турнирам серпуховских спортсменов.

Глава городского округа Алексей Шимко обсудил систему подготовки спортсменов с директором волейбольного клуба Николаем Капрановым. Особо была отмечена важность преемственности — каждый юный волейболист из Серпухова должен понимать путь от первой тренировки в «Зубренке» до выхода на профессиональный уровень.

«Будем продолжать развивать эту систему — чтобы она работала на перспективу и помогала воспитывать новых чемпионов здесь, в Серпухове», — подчеркнул Алексей Шимко.