Финальный этап международной технической конференции пройдет в Долгопрудном в марте

Финальный этап XXIV научно-практической конференции проектных работ «Старт в инновации» пройдет с 27 по 30 марта в технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Участники мероприятия представят свои проекты, посетят мастер-классы и экскурсии.

Конференция в 2025 году стала международной.

«В ней участвуют школьники из России, стран СНГ и БРИКС, что значительно расширяет географию проекта», — пояснили в Министерстве образования Московской области.

Эксперты и партнеры мероприятия оценят работы участников. Лучшие получат денежные призы, ценные подарки и возможность запуска совместного проекта с одной из ведущих российских компаний.

В этом году почетными гостями конференции станут сотрудники образовательных учреждений, технологических организаций, фондов, банков и стартап-проектов.