Финальный этап конкурса «Мистер Колледж» прошел в Щелкове

В Щелковском историко-художественном музее 5 марта начнет свою работу ретроспективная выставка «Поделюсь своим взглядом» члена Союза художников России Натальи Рыкуновой. Эта экспозиция обещает стать ярким событием, позволяющим жителям и гостям округа познакомиться с творчеством землячки.

Наталья Рыкунова родилась в семье, где искусство всегда играло центральную роль. Это раннее погружение в творческую атмосферу заложило фундамент ее будущего мастерства. Фундаментальное художественное образование она получила в знаменитом Московском Высшем художественно-промышленном училище, более известном как Строгановское. После успешного окончания учебы Наталья трудилась в художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР в Загорске, где оттачивала свои навыки.

«Сегодня Наталья Рыкунова — признанный мастер, чьи работы вызывают интерес не только в России, но и далеко за ее пределами. Ее произведения хранятся во Всероссийском фонде культуры в Москве, а также в Культурном центре города Гнезно в Польше. Гордость за художника разделяют и частные коллекционеры в Швейцарии, Германии, Норвегии, Франции и Польше, что подтверждает международное признание ее таланта», — отметили организаторы.

Название выставки — «Поделюсь своим взглядом» — отражает ее концепцию. Это приглашение в мир восприятия художника, возможность увидеть красоту обыденного и величие природы через ее призму. Пространство экспозиции разделено на два тематических блока, каждый из которых открывает новую грань творчества Рыкуновой.

Первый раздел знакомит посетителей с миром предметов и «тишины». Здесь представлены натюрморты и композиции, где каждый объект обретает свою историю и символизм.

Вторая часть целиком посвящена природным циклам и красоте окружающего мира. Это путешествие сквозь времена года, запечатленное в эмоциональных пейзажах.

Выставка будет доступна для посещения до 11 апреля включительно.