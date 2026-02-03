Финальный этап «Инженерного триатлона» прошел в Балашихе

Финальный этап дисциплины «Инженерный триатлон», реализуемой Учебным центром АО «Криогенмаш» совместно с Московским политехническим университетом, прошел в рамках Балашихинской школьной лиги. В финал вышли 16 команд — всего в проекте участвовали 33 школы городского округа.

Отбор проходил по результатам двух предыдущих этапов, включавших экскурсии на предприятие, образовательные лекции и инженерную олимпиаду на базе Московского политеха.

Директор по персоналу и организационному развитию компании «Криогенмаш» Наталья Третьякова пояснила, что финал стал заключительным этапом триатлона: по его итогам команды получат проектные задания и в течение двух месяцев будут работать над ними под руководством кураторов от предприятия и вуза. Участникам предстоит провести анализ и исследование ключевых элементов водоразделительной установки и создать ее 3D‑модель. Готовые проекты команды представят на итоговой защите в середине апреля, после которой определят победителей.

Дисциплина «Инженерный триатлон» развивает инженерное мышление, помогает школьникам формировать портфолио и определиться с профессиональным выбором. Победители и активные участники получают преимущества при поступлении: приоритетное право по целевой программе АО «Криогенмаш» в вуз‑партнер и дополнительные баллы при поступлении в столичный вуз.