Финальный этап чемпионата России по гонкам на льду прошел в Красногорске

В течение двух дней 18 спортсменов боролись за главный приз соревнований — золотой кубок. Соревнования собрали лучших гонщиков со всей страны.

Чемпионат проходит в Красногорске ежегодно. Трек стадиона «Зоркий» входит в число лучших в мировом спидвее, трассу испытали на себе ведущие гонщики из разных стран мира.

Финал соревнований проходил в формате вечернего и дневного шоу. На открытии присутствовали почетные гости — глава муниципалитета Дмитрий Волков и президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.