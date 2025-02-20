Финальный этап чемпионата России по гонкам на льду прошел в Красногорске
В течение двух дней 18 спортсменов боролись за главный приз соревнований — золотой кубок. Соревнования собрали лучших гонщиков со всей страны.
Чемпионат проходит в Красногорске ежегодно. Трек стадиона «Зоркий» входит в число лучших в мировом спидвее, трассу испытали на себе ведущие гонщики из разных стран мира.
Финал соревнований проходил в формате вечернего и дневного шоу. На открытии присутствовали почетные гости — глава муниципалитета Дмитрий Волков и президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.
«Сегодня на трибунах у нас присутствуют и семьи наших бойцов СВО. В этот Год защитников Отечества мы все победы будем посвящать нашим прадедам, героям. Потому что они нас воспитали на этих подвигах», — сказал Дмитрий Волков.
«Ночные волки» показали захватывающие трюки на мотоциклах, огненное шоу и акробатические номера на льду. «Рожденные ездить — умеют летать. В этом мы сегодня убедились в нашей программе, в которой мы захотели подчеркнуть эти небесные смыслы», — отметил Александр Залдастанов.
Каждая гонка состояла из четырех заездов. «Железный конь» на прямой дистанции развивал скорость от 140 километров в час. Спортсмены показали максимум своих возможностей, обеспечив зрителям незабываемые впечатления. Победителям вручили кубки и медали.