Финальный этап благоустройства Звездной площади начался в Серпухове

Совсем скоро завершится ремонт Звездной площади в Серпухове. Специалисты уже провели электричество и установили опоры освещения.

Рабочие завершили укладывать новую плитку и озеленять территорию. Они также расширили переходные дорожки.

На площади также станет больше лавочек и урн. Все объекты установят до конца этого года.

Кроме того, привели в порядок и установили на прежнее место мемориал «Черный тюльпан». Сохранили и все деревья, высаженные в память о воинах-интернационалистах.

Работы регулярно контролирует администрация городского округа Серпухов.

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