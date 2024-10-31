Финальный этап благоустройства Звездной площади начался в Серпухове
Совсем скоро завершится ремонт Звездной площади в Серпухове. Специалисты уже провели электричество и установили опоры освещения.
Рабочие завершили укладывать новую плитку и озеленять территорию. Они также расширили переходные дорожки.
На площади также станет больше лавочек и урн. Все объекты установят до конца этого года.
Кроме того, привели в порядок и установили на прежнее место мемориал «Черный тюльпан». Сохранили и все деревья, высаженные в память о воинах-интернационалистах.
Работы регулярно контролирует администрация городского округа Серпухов.
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