Финальный этап благоустройства стартовал в лесопарке Северный в Пушкино

Лесопарк Северный благоустраивают в Пушкинском. Объект уже готов на 85%. Сейчас строители занимаются монтажом резинового покрытия и установкой лавочек и урн.

Ход работ оценил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Ранее он был на площадке две недели назад.

Сейчас здесь работают 120 человек. Они уже установили архитектурные элементы на детских игровых площадках.

Специалисты завершили работу над созданием дорожно-тропиночной сети. Готово освещение.

«Все кабельные линии сведены, пришли все опоры на объект, уже установили две детские площадки, формируют основание, готовят резиновое покрытие. В течение трех недель подрядчик обещает смонтировать малые архитектурные формы и благоустроить входную группу. Проложена система канализации», — прокомментировал Максим Красноцветов.

Здесь также появятся игровые городки для детей, велодорожки, футбольное поле, зоны воркаута. Для обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения.

Отметим, что выезд прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

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