Финальные работы стартовали в школе № 9 Серпухова

В Серпухове приближается к завершению капитальный ремонт школы № 9, расположенной на улице Советская. Масштабный проект, направленный на создание современной и комфортной образовательной среды для учащихся, находится на финальной стадии.

Пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области сообщила, что общая готовность объекта превышает 70%. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья».

В настоящее время специалисты сосредоточены на выполнении чистовой отделки помещений, которая включает в себя покраску стен, укладку напольных покрытий и установку потолков. Параллельно ведется монтаж электропроводки, а также установка инженерных систем, включая отопление, вентиляцию и водоснабжение. Кроме того, активно ведутся работы по обновлению фасада здания.

После завершения внутренних работ начнется благоустройство прилегающей территории, которое предусматривает создание пешеходных дорожек, озеленение территории и установку освещения. Также будет произведена поставка новой мебели и оборудования. Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию уже в августе.