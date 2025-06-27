Финальные проверки строительства школы и детского сада начали в Подольске

В администрации городского округа прошло совещание по вопросам строительства. Основной темой стало обсуждение объектов, которые возводят и капитально ремонтируют в Подольске.

Стартовали финальные проверки строительства школы на улице Победы в Климовске, детском саду у деревни Бережки и капитального ремонта академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов, где работы уже завершены.

«При выявлении замечаний подрядчик обязан устранить их в ближайшее время. Школа в ЖК „Новая Щербинка“ готова на 85%», — рассказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Под особым контролем руководителя муниципалитета находится строительство многоэтажного дома на улице Южный поселок, куда переедут жители из аварийного фонда.

К сентябрю планируют сдачу еще нескольких значимых объектов, в том числе пристройки к школе имени Забродина, вторые корпуса школы № 20 и лицея № 5, а также дошкольные отделения школ № 19 и № 24.