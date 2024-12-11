Финальные матчи Кубка России по футболу в залах прошли в Шатуре

Турнир проводится уже в 33-й раз, с 1992 года. Футболисты показали мощную и зрелищную игру.

В финал вышли четыре команды: московская «Столица», «Зеленоград», тверской «Авангард» и «Динамо» представляющее городской округ Шатура. Матчи состояли из двух таймов по 20 минут.

За третье место боролись «Зеленоград» и «Авангард». Итог игры — 3:2 в пользу подмосковных спортсменов. Красивый футбол показали команды «Столица» и «Динамо» в борьбе за главный трофей турнира — кубок.

Футболисты «Столицы» быстро захватили инициативу и навязали игру в высоком темпе. Первый мяч влетел в ворота «Динамо» уже на 10-й минуте. Во втором тайме подмосковные спортсмены могли забить, но пропустили еще два гола. В итоге 0:3, и «Столица» во второй раз стала обладателем кубка.

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