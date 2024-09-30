Финальные концерты летнего сезона прошли в парках Богородского округа

Летний сезон в парках Богородского округа завершился концертами и спортивными мастер-классами. Они прошли во всех парках: в центральном, Глуховском парках на Волхонке в Ногинске, в парке «Роща» в Обухово, и в «Липовой аллее» в Электроуглях.

Летний сезон в парках завершился насыщенной программой для жителей. Двухчасовой концерт в городском парке Ногинска, на котором выступили артисты Богородского округа. Спортивные мастер-классы с интерактивными футбольными воротами. От танцевальной команды «Art of motion» — флешмоб. Кульминацией стало выступление группы «Кантилена». Помимо центрального городского парка были активно задействованы и другие площадки: Глуховский парк и парк Волхонка в Ногинске, парк «Роща» в поселке Обухово, парк «Липовая аллея» в Электроуглях.

Почти 750 тысяч жителей и гостей округа посетили парки за весь летний сезон. Ярким, красочным, эмоциональным — именно таким запомнился летний сезон жителям Богородского округа. Что и неудивительно, ведь для любителей отдыха на свежем воздухе объединенная дирекция Богородских парков подготовила незабываемую и интересную программу. На протяжении всего летнего периода горожан и гостей ждали разнообразные спортивные и праздничные мероприятия, фестивали, мастер-классы, богатая анимационная программа для маленьких жителей, празднование Дня Богородского края. Особенно жителям запомнился масштабный фестиваль современного танца «Город танцует в парках».