Финальные игры муниципального турнира по футзалу прошли в Павловском Посаде

Соревнования состоялись в рамках общероссийского проекта «Футзал в школу». В финале турнира участвовали по четыре лучшие школьные команды, победившие в групповых этапах.

Во Дворце спорта «Надежда» встретились команды юношей 2008-2009 и 2012–2013 годов рождения из общеобразовательных учреждений Павлово-Посадского округа. Матчи проходили в упорной борьбе.

По итогам соревнований в возрастной категории 2008–2009 годов рождения победу одержала Рахмановская школа, второе место заняла Гимназия, третье — школа № 10.

Среди спортсменов 2012–2013 годов рождения лучшими стали ребята из школы № 10, второе место — у школы № 11, а замкнула тройку призеров команда Рахмановской школы.

Все призеры получили кубки, медали и почетные грамоты. Победители будут представлять Павлово-Посадский округа на региональном этапе соревнований, который пройдет в феврале.